Der Ölpreis ist in den vergangenen Tagen deutlich angestiegen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am letzten Handelstag 60,42 US-Dollar. Das bedeutet eine Wochenperformance von über 3 Prozent Plus. Der Hauptgrund für den Aufbruch bei den Rohstoff-Spekulanten dürfte in erster Linie die zaghafte Annäherung im US-chinesischen Handelskrieg sein.

Aus charttechnischer Sicht sind die Shorties jedoch nach wie vor im Vorteil. Es fällt allerdings deutlich auf, dass die Stabilisierung an der runden 56er Marke von bis jetzt vom großen Erfolg gekrönt war. Sollte sich die Erholungsbewegung weiter fortsetzen, sind zunächst die runden Bereiche (61,62,63) von Bedeutung. Von einem Bruch der Abwärtsbewegung kann man erst oberhalb von 68,74 USD sprechen. Auf der Stundenebene sind die Longis bereits im Vorteil. Zum Wochenbeginn rechnen wir mit einem Rücksetzer bis zum Tief bei 59,20 USD. Dort sollte der Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden, mit dem Ziel das letzte markante Hoch bei 60,45 USD anzugreifen. Viel Erfolg bei Ihren Investments wünscht Ihnen

