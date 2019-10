Warum Loomis Sayles Macro Experte Burelle keine Rezession erwartet

Burelle: „Wir gehen davon aus, dass sich die durch den Fertigungssektor ausgelöste Verlangsamung im weiteren Verlauf des vierten Quartals ohne Rezession umkehren wird. Die Konsensprognosen für das Wachstum haben sich in den Industrie- und Schwellenländern stabilisiert. Die absoluten Zahlen für das reale BIP sehen für dieses und das nächste Jahr immer noch ordentlich aus.

Wir erwarten weiterhin starke Arbeitsmärke und steigende Löhne, was jedoch nicht wie in früheren Expansionsphasen zu einer wesentlich höheren Verbraucherpreisinflation führen sollte. Für einen Durchschlag der Schwäche im verarbeitenden Gewerbes auf Dienstleistungssektoren – was zu einem verstärkten Verlust von Arbeitsplätzen führen könnte – sehen wir im Moment nur wenige Anzeichen.

