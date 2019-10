Die Metro trennt sich von ihren Aktivitäten in China. Verkauft werden 80 Prozent von Metro China an die Wumei Technology Group. Mit dem frischen Geld aus dem Verkauf kann man in das weitere Wachstum investieren. Andererseits war das Geschäft in China recht profitabel. Die EBITDA-Marge liegt bei über 5 Prozent. Man will jedoch die Gruppenstruktur vereinfachen, daher passt die Veräußerung in die Strategie der Gruppe.Die ...