Samsung will bis 2025 fast 11 Milliarden Dollar in den Bereich QD-OLED investieren. Damit könnte man auch wieder in die OLED-TV-Markt eintreten. Diese Ankündigung ist schon länger erwartet worden, jetzt haben die Asiaten sie offiziell verkündet.Die Koreaner wollen damit ihre technologische Überlegenheit sichern und sich gegen die Konkurrenz aus China zur Wehr setzen. Chinesische Mitbewerber haben auf dem traditionellen ...