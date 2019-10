Diese Aktien kannst Du jetzt noch kaufen!?

Es konnten gar nicht genug Frachtschiffe Richtung Asien aufbrechen, so schien. Doch dann kam die Finanzkrise, die Nachfrage brach plötzlich und heftig ein und die Schiffe lagen auf dem Trockendock. Massive Überkapazitäten ließen die Frachtraten regelrecht implodieren.

Jahrelang herrschte absolute Flaute bei Tanker-Aktien. Mehr noch: Anleger, die der Branche die Treue hielten, mussten teilweise horrende Verluste einstecken. Nach dem Mitte der 2000er-Jahre so richtig einsetzenden Rohstoff-Boom bauten die Reedereien ihre Kapazitäten massiv aus. Die Nachfrage aus China schien unersättlich.

In einer so kapitalintensiven Branche wie der Reederei, wo viel über Fremdkapital finanziert wird, ist so etwas besonders bitte. Es liefen hohe Verluste auf. Viele Firmen mussten hart kämpfen, um sich überhaupt über Wasser zu halten. Es gab auch einige Insolvenzen mit Totalverlusten für die Anleger.

Teilweise waren die Probleme allerdings auch hausgemacht. Es gab Versäumnisse im Bereich Corporate Governance. Frei Aktionäre wurden teilweise übervorteilt.

Erinnert sei nur an die skandalumwitterte DryShips (DRYS), die unter zur Hilfenahme mehrerer extrem verwässernder Kapitalmaßnahmen und folgender Reverse Splits in Rekordzeit das Kapital der freien Anleger vernichtete. Weil er so krass aussieht, hier mal der Chart:

Unter Einarbeitung dieser Reverse Splits ist die Aktie damit von 90 Mio. US-Dollar (!) auf 5,24 US-Dollar gefallen. Das dürfte einmalig sein!

Doch wo es riesige Verluste gibt, lauern oft auch große Chancen. Bereits seit ein paar Monaten läuft nun eine Trendwende. Die Überkapazitäten sind vom Markt endlich verarbeitet. Die Frachtraten legen zu. Innerhalb der letzten Wochen hat sich das Bild nun komplett gedreht - speziell bei Öltanker-Aktien.

