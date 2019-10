Pfund Sterling gegenüber US-Dollar noch immer unterbewertet

Boston (www.aktiencheck.de) - Michael Metcalfe, Leiter Global Macro Strategy bei State Street Global Markets, geht darauf ein, inwieweit das Pfund Sterling noch an Wert gewinnen könnte, wenn es in den nächsten Wochen gelingt, einen Brexit-Deal zu erreichen.Das Pfund Sterling sei seit dem Referendum in Großbritannien deutlich unterbewertet und damit Ausdruck eines klaren und durchgehenden Brexit-Abschlags. [ mehr