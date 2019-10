China will weitere Gespräche vor `Phase 1` Handelsabkommen - Dax fällt

Vorbei ist schon wieder die gute Stimmung an den Aktienmärkten von letzer Woche. Der Dax fiel vor wenigen Minuten unter 12.400 Punkte-Marke.

Ob Trump am heutigen US-Feiertag eine Stellungnahme zu den Chinesischen Forderungen abgibt, bleibt abzuwarten.

Experten warnten aber schonmal davor, dass die `Phase 2`-Gespräche nicht so einfach verlaufen werden. Bislang habe man ein wenig an der Oberfläche gekratzt. Die nächsten Meetings im November werden deutlich schwieriger. Trumps nächste Drohung ist eine weitere Runde von Importzöllen am 15. Dezember.

Dax auf M5 Zeiteinheit von 11:50 Uhr

