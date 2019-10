„Jetzt wird es spannend”, titelten wir bei der Baumot Aktie im 4investors-Chartcheck am Donnerstag. Der Aktienkurs des Unternehmens aus Königswinter konnte mit einer Bärenfalle die Unterstützungszone bei 1,932/1,942 Euro knapp verteidigen, sodass de wichtige Supportzone bei 1,82/1,85 Euro nicht noch einmal in Gefahr geriet. Nach dem Rutsch auf 1,902 Euro am Donnerstag, der noch im Tagesverlauf (Schlusskurs: 1,956 Euro) gedreht ...