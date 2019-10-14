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Dufry klarer Marktführer im brasilianischen Airport-Retailing - Aktienanalyse

Nachrichtenquelle: Aktiencheck News
14.10.2019, 12:07  |  96   |   |   
Zürich (www.aktiencheck.de) - Dufry-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:

Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Dufry-Aktie (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF). [mehr]


 

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