Ohne Zweifel steckt die Commerzbank-Aktie seit Anfang letzten Jahres und dem Kursniveau von 13,82 Euro in einem intakten Downtrend fest, der bis auf die Tiefstände aus 2013/2016 um 5,00 Euro abwärts reichte. Zuletzt aber hat die Abwärtsdynamik in dem Commerzbank-Papier merklich abgenommen, wodurch sich seit Mitte August nun ein potenzieller Doppelboden herauskristallisiert. Um tatsächlich aber von einem Boden im Bereich von 5,00 Euro sprechen zu können, müssen Bullen für weitere Kursgewinne sorgen. Spekulativ orientierte Anleger erhalten aber schon jetzt die Möglichkeit auf eine fortgesetzte Erholungsbewegung zu setzen. Aber auch für weniger risikofreudige Investoren bietet sich bei der aktuellen Entwicklung schon bald ein schönes Long-Setup an.

Branche bleibt schwierig

Positionen auf eine steigende Commerzbank-Aktie auf aktuellem Niveau sind noch rein spekulativ einzustufen. Ab 5,50 Euro wächst aber die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücklauf zurück an die nächste größere Hürde bei glatt 6,00 Euro. Aber erst darüber dürfte der beschriebene Doppelboden einer Aktivierung unterliegen und weiteres Potenzial in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei 6,63 Euro freisetzen. Gelingt es den Doppelboden nachhaltig zu aktivieren, bestünde sogar die Möglichkeit eines Rückkaufs an die Kursmarke von glatt 8,00 Euro in der Commerzbank-Aktie. Als Verlustbegrenzung kann das Niveau von nicht weniger als 4,60 Euro angesetzt werden. Sollte diese markante Unterstützung jedoch nachhaltig wegbrechen, dürfte es für das Commerzbank-Papier sehr unangenehm werden, dann müssten weitere Verluste in Richtung 4,00 Euro, darunter sogar auf 3,80 Euro zwingend einkalkuliert werden.