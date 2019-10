Liebe Anleger,

unsere neuer Trading-Knüller Voyager Digital (WKN: WKN: A2PD6T | Ticker-Symbol: UCD2) steht wahrscheinlich vor einer sensationellen Kursentwicklung!

Voyager Digital ist ein kanadisches Start-up mit absolutem Top-Management, das in diesem Jahr im Rahmen eines Reverse Merger erst an die Börse gegangen ist.

Voyager bietet Dienstleistungen im Kryptowährungshandel sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Anleger an. Der Broker, der seinen Anteil am US-amerikanischen Markt ausbauen will, ist mit einer Marktkapitalisierung von gerade mal rund 25 Millionen Euro spottbillig!

Die Firma lieferte in den letzten beiden Wochen eine Hammer-News nach der nächsten! Der Markt hat diese bisher kaum wahrgenommen oder gar verstanden. Daher gehen wir in einem zweiteiligen Bericht nochmals im Detail darauf ein:

Voyager schließt Übernahme von Ethos Assets ab

Anfang Oktober lief die Nachricht über die Ticker das Voyager Digital die Übernahme der Assets von Ethos.io PTE LTD („Ethos“), einem der führenden Wallet & Blockchain-Dienstleister, abgeschlossen hat!

Fakten zur Übernahme:

Voyager zahlt 7.250.000 Aktien für die Ethos Assets

Shingo Lavine, Gründer und CEO von Ethos, wird neben seiner derzeitigen Rolle als Mitglied des Verwaltungsrats des Unternehmens auch Voyager als Chief Innovation Officer unterstützen.

Voyager übernimmt über 150 000 bestehende Accounts von Ethos



Darüber hinaus gab Voyager den Abschluss einer strategischen Beziehung mit Jump Trading bekannt. Jump wird Voyager bei der Erweiterung seines Geschäfts und seiner Produkte beraten und unterstützen. Voraussetzung ist, dass Jump Voyager fortlaufenden Support für bestimmte Produkte bietet.

Jump Trading hat u.a Robin Hood, eine der beliebtesten App´s für Aktien- und Kryptoinvestitionen, dabei unterstützt eine der größten Handelsplattformen für Kryptowährungen zu werden. Robin Hood ist inzwischen laut Bloomberg mehrere Milliarden schwer. Sie können davon ausgehen, dass selbst Jump von dieser sensationellen Entwicklung überrascht war. Damals hatte sich das Unternehmen nicht an Robin Hood beteiligt, was sich mit der neuen Zusammenarbeit mit Voyager ändert. Jump kennt den Markt und kann daher das riesen Potential bei Voyager genau einschätzen. Deshalb möchte man diesmal auch bei der Aktie mit dabei sein!

Daher hat Jump mit Voyager eine Vereinbarung über Warrants getroffen, die Jump berechtigen, innerhalb von drei Jahren bis zu 9,9 % der ausstehenden Aktien von Voyager zum Preis von 0,80 CAD pro Aktie zu erwerben. Jump hat also die Möglichkeit innerhalb der nächsten 3 Jahre bis zu 9,9% an Voyager zu kaufen – und das zu einem deutlich höheren Aktienkurs. Aktuell können Anleger noch um 0,55 CAD zuschlagen! Jump muss bei einer Wandlung 0,80 CAD zahlen! Das zeigt das enorme Potential, welches Jump aus Erfahrung dem Aktienkurs noch zugesteht. Zögern Sie daher nicht und legen Sie sich ein paar Stücke ins Depot. Der Zug fährt los – verpassen Sie ihn nicht!

Hier geht es zur Pressemitteilung von Voyager vom 02.Oktober

Einen Tag vorher lief diese Nachricht über die Ticker:

Voyager Digital kündigt 1,8 Mio. US-Dollar Privatplatzierung an

Wie Sie wahrscheinlich wissen positionieren sich bei einer Privatplatzierung Großanleger, die Aktien zu einem festen, vorab ausgehandelten Preis zu kaufen, um ein so zu Unternehmen zu finanzieren. Großanleger kaufen die Aktien in der Regel nahe am oder sogar unter dem aktuellen Börsenkurs. Nun schauen Sie sich mal die Rahmendaten dieser Privatplatzierung an:

Voyager gibt 3.037.500 Aktien aus, zu einem Preis von 0,80 kanadischen Dollar pro Aktie!



Die Aktie notiert derzeit bei 0.55 CAD!

Wir erwarten dass die Investoren Voyager die Stücke zu den Kursen nur so aus den Händen reißen werden und dass diese Finanzierung schon bald geschlossen wird.

Zumal einer der Investoren Enzo Villani ist! Einem aktiven Investor und Berater für Blockchain-Projekte, Krypto-Börsen und Digital Asset-Angebote.



Enzo Villani sagte dazu: Steve und sein Team sind erfahrene Führungskräfte mit soliden Erfahrungen in den Bereichen Finanztechnologie und Trading. Wir freuen uns auf unsere Partnerschaft mit Voyager.

Hier geht es zur Pressemitteilung von Voyager vom 30.September

Hochrangiges Gründerteam ist enorm beeindruckend

Das liegt unter anderem an der hohen Reputation, die das Management von Voyager Digital mitbringt:

Steve Ehrlich ist CEO von Voyager und Mitglied des Gründungsteams. Er verfügt über fast drei Jahrzehnte Erfahrung im Brokerage. Er gründete Lightspeed Financial und war dort für acht wichtige Akquisitionen verantwortlich. Zuvor war Herr Ehrlich CEO der E*Trade Professionell Trading LLC, dem professionellen Handelszweig von E*Trade Financial, der 2006 von Lightspeed gekauft wurde.

Gaspard de Dreuzy ist ein Unternehmer, der seine Karriere als Berater von Warner Bros begann. 2008 gründete er Kapitall, einen Online-Broker, der in Zusammenarbeit mit BNY Mellon und IHS Market aufgebaut wurde. Er war außerdem Mitbegründer des Fin-Tech-Startups Trade.it, einer führenden Investment-API-Plattform, die von Peter Thiel unterstützt wird, sowie des Digital Healthcare-Startups Pager.

Philip Eytan begann seine Karriere als M&A Analyst bei Morgan Stanley und verwaltete dann ein Portfolio bei Cerberus Capital. Seitdem war er Gründungsinvestor von Livestream (verkauft an IAC) und Socure (Cyber-Security) und er war ein früher Investor von Uber. Außerdem war er Mitbegründer des Digital Healthcare-Startups Pager.

CTO und Mitbegründer Serge Kreiker verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Fin-Tech Branche. Er begann seine Karriere bei Bloomberg, sowohl als Software-Ingenieur und auch als Technologie-Experte in der Abteilung für Handelssysteme. Nach Bloomberg war er Mitbegründer und Chief Technology Officer (CTO) des Online-Brokers Kapitall und der führenden Investment-API-Plattform Trade.it

Ein weitere Mitbegründer ist kein geringer als Oscar Salazar! Oscar ist eine der einflussreichsten Figuren in der modernen Technologieindustrie. Er ist Gründungs-CTO und Architekt von Uber. Er war für die Erstellung der ersten Prototypen für Ubers Kunden-App, Fahrer-App und Versand-Engine verantwortlich. Salazar ist auch der Gründer von Citivox, Pager und RIDE. Pager ist ein Uber-ähnliches Konzept, das entwickelt wurde, um Patienten mit hochqualifizierten Gesundheitsdienstleistern zu verbinden. RIDE ist eine Anwendung, mit der Mitarbeiter Fahrgemeinschaften bilden können.

Voyager ist Ihr Leitfaden für die Zukunft des Investierens und Handels im Kryptomarkt

Die Voyager-IOS App steht für US-Kunden bereits seit März 2019 im App Store online, liefert also aktuell schon laufende Cashflows und erfreut sich laut Unternehmensangaben seitdem einem ansehnlichen Nutzerwachstum.

Der Handel mit der Voyager IOS-App steht derzeit allen in den USA ansässigen Personen mit Ausnahme des Bundesstaates New York zur Verfügung. Führungskräfte von Voyager arbeiten aktiv mit den Aufsichtsbehörden zusammen, um eine BitLizenz für New York (20 Millionen potentielle Kunden) und im weiteren Verlauf dieses Jahres auf internationaler Ebene zu erhalten. Das Unternehmen arbeitet an einer Android-App, die voraussichtlich Ende 2019 veröffentlicht wird. Danach wird der Europäische Markt entwickelt – mit riesen Wachstumschancen!

CEO Steve Ehrlich, ein Veteran der Entwicklung von Handelsplattformen für Aktien- und Optionshändler, sagte, seine Firma habe im Oktober 2018 einen institutionellen Handelsdienst gestartet. Seine Firma habe Verbindungen zu einer Vielzahl von Handelsplattformen und Kryptowährungs-Brokerhändlern auf der ganzen Welt hergestellt. Mit den Worten: „Es ist extrem schwierig, ein Netzwerk für den Kryptohandel zusammenzustellen, aber wir haben es geschafft.“

Gigantisches Kerngeschäft

Das Kerngeschäft von Voyager ist so gigantisch, dass ich es Ihnen detailliert vorstellen möchte, damit Sie sofort verstehen, welche Softwareperle Sie hier auf dem Präsentierteller liegen haben! Folgende Kryptowährungen kann man über die App handeln:

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), EOS (EOS), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Stellar Lumens (XLM), Tron (TRX), Cardano (ADA), Bitcoin Satoshi Vision (BSV), IOTA (IOT), Ontology (ONT), NEO (NEO), Ethereum Classic (ETC), Zcash (ZEC), VeChain (VET), Qtum (QTUM), ICON (ICX), Monero (XMR) and Dash (DASH), Tezos (XTZ), BitTorrent (BTT), Cosmos (ATOM), DogeCoin (DOGE), Basic Attention Token (BAT), 0x (ZRX), Omesigo (OMG), Ethos (ETHOS)

Die Welt der Kryptowährungen ist seit April 2019 wieder im Aufruhr. Nach einer längeren Phase der Ruhe, man könnte fast schon von einer Stagnation sprechen, machte die Kursentwicklung nun wieder einen eindeutigen Sprung nach oben.

"Listing erhöht die Transparenz und die Kryptoadoption"

„Für uns war die Wahl absolut sinnvoll. Es bot Voyager die Möglichkeit, Transparenz in unser Geschäft und Reife in den Kryptomarkt zu bringen und der Welt die Möglichkeit zu geben, über den traditionellen Markt in ein öffentliches Kryptohandelsunternehmen zu investieren. “ so CEO Stephen Ehrlich.

Die Börsennotierung verpflichtet Voyager gesetzlich dazu, sowohl Quartals- als auch Jahresberichte zu veröffentlichen. Voyager muss auch öffentlich Einzelheiten zu Geschäften wie Fusionen, Übernahmen, Insidergeschäften, Wertpapiertransaktionen von Mitarbeitern des Unternehmens und Eigentümerwechseln bekannt geben.

Was hilft es einem pfiffigen Start-up, wenn es ein tolles technisches Team und Management hat, das sensationelle Produkte herstellt?

Transparenz!

Diese ist hier durch das Listing geben, lesen Sie was CEO Ehrlich dazu zu sagen hat:

"Wir sind zuversichtlich, dass die Transparenz, die ein öffentliches Unternehmen bietet, nicht nur unseren Aktionären und Kunden zugutekommt, sondern auch dem gesamten Kryptomarkt", sagte Ehrlich. "Wir hoffen, dass wir durch ein reguliertes Werkzeug mehr Menschen dazu ermutigen können, am Kryptomarkt teilzunehmen, ohne die Angst und die Zweifel, die die Branche zuvor beschäftigt hatte."

Nutzen Sie die Kraft und Dynamik der technologischen Revolution!

Fassen wir zusammen:

Voyager Digital hat im Februar seine IOS-App auf den Markt gebracht, mit der endlich das Traden mit verschiedenen Kryptowährungen (derzeit 28) mit einem Fingerklick möglich wird.

Das Management arbeitet aktiv an einer BitLizenz für New York (20 Millionen potentielle Kunden)

im weiteren Verlauf dieses Jahres wird man diese auch auf internationaler Ebene erhalten

Das überaus renommierten Management, das bereits bewiesen hat, dass es enorme Renditen für Shareholder erzielen kann

mit der Übernahme von Ethos kommen über 150 000 Accounts dazu

das Unternehmen ist gute finanziert – die Privatplatzierung sowie die Ausgabe von Warrants an Investoren und Partner zum Kurs von 0,80$ zeigt wohin die Reise gehen wird

Wer am Anfang des Internets in Amazon, Facebook, eBay, Alibaba oder Tencent investiert hat, ist heute reich.

Wir sagen schon jetzt:

Wer heute noch am Anfang in Voyager Digital (WKN: WKN: A2PD6T | Ticker-Symbol: UCD2)) investiert, kann ebenfalls reich werden! Derzeit notiert die Aktie bei knapp 0,36 Euro, das heißt derzeit haben Sie die Gelegenheit unter dem Niveau der finanzstarken Investoren zu kaufen!

Teil 2 unsere News-Analyse zu Voyager kommt in den kommenden Tagen – dort beleuchten wir die sensationellen Neuigkeiten, die Voyager bezüglich Tiger Trading und Celsius Network kürzlich veröffentlicht hat. Allein diese Partnerschaften zeigen, wie hervorragend die Software von Voyager auch bei anderen Unternehmen ankommt und genutzt wird. Zudem wird die Produktpalette fast täglich erweitert. Sie dürfen gespannt sein, denn der Markt hat diese Mega-News noch gar nicht verstanden. Sie sind wie immer als erste informiert - profitieren Sie von diesem Wissensvorsprung!

Nutzen Sie die Kraft und Dynamik der technologischen Revolution!

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer



