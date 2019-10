Neuigkeiten aus den USA und dem Vereinigten Königreich - Aktienmärkte mit Kursanstiegen

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Tagen gab es bei den akuten und krisenverdächtigen Themen so manche Wende, so die Analysten der DekaBank.Von den wieder aufgenommenen Handelsgesprächen zwischen den USA und China seien positive Signale gekommen. Auch mit Blick auf die Angst vor dem ungeregelten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union vermöge man derzeit einen Hoffnungsschimmer am Horizont erkennen, dass es doch noch zu einer Einigung kommen könnte. [ mehr