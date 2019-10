Cancom übernimmt die Novosco Group mit Sitz in Belfast. Die neue Tochtergesellschaft sei ein IT-Dienstleister und unterhalte Niederlassungen in Dublin und Manchester, meldet das TecDAX-notierte Unternehmen. Angeboten werden Managed Services und Cloud-basierten Dienstleistungen, ebenso ist man in den Sparten IT-Beratung und Support tätig. Für das laufende Jahr ist ein Umsatz von 55 Millionen Britischen Pfund bei einer EBITDA-Marge ...