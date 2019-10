Die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen konnte sich in der zweiten Augusthälfte von ihren Tiefs lösen und bis Mitte September einen Anstieg auf 1,25 Euro vollziehen. Dabei wurde auch die 50-Tagelinie zeitweilig überschritten. Diese an sich positive Ausgangslage vermochten die Bullen in der zweiten Septemberwoche jedoch nicht für sich zu nutzen.

