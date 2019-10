In der vergangenen Woche schwebte die Covestro-Aktie in der Gefahr, unter ihre 50-Tagelinie zurückzufallen. Da sich der Wert ohnehin in einem Abwärtstrend befand, war zu befürchten, dass sich diese Abwärtsbewegung durch das frische Verkaufssignal weiter beschleunigen würde. Dieser Gefahr sind die Käufer insbesondere zum Ende der Vorwoche in einer sehr beeindruckenden Weise begegnet.

Es gelang ihnen, den Rutsch unter den ... Weiterlesen