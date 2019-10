Die Metro trennt sich von ihrer Beteiligung in China. An dem daraus resultierenden Joint Venture hält sie 20 Prozent. Käufer der Anteile ist Wumei Technology. Im Gegenzug fließen der Metro netto mehr als 1 Milliarde Euro zu. Das stärkt die Bilanz der Metro. Die finanzielle Möglichkeiten werden verbessert, Übernahmen in Europa dürften erleichtert werden. Das passt in die neue Strategie. Dank des Joint Ventures kann die Metro aber ...