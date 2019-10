MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den wichtigsten osteuropäischen Aktienmärkten haben sich am Montag die Börsen in Budapest und Prag gegen die international wieder eingetrübte Stimmung gestemmt.

Der ungarische Leitindex Bux legte um 0,99 Prozent auf 40 733,70 Punkte zu, nachdem er am Freitag bereits um 2,2 Prozent hochgesprungen war. Die Anlegerstimmung war damit weiterhin klar positiv.