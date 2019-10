Der Bitcoin konnte die positiven Ansätze von Anfang letzter Woche leider nicht ausbauen. Er bewegt sich weiter seitwärts. Für eine Bear Flag ist diese Seitwärtsbewegung fast schon zu lang. Das nährt weiterhin die Hoffnung. Kurzum. In der aktuellen Konstellation kann am Ende der Seitwärtsbewegung beides passieren. Der Bitcoin kann nach oben schießen. Er kann aber auch deutlich nach unten fallen. Klingt blöd, ist aber so. Ich hatte es in den letzten Blog-Beiträgen immer wieder gesagt. Ich tendiere eher zu einer Bewegung nach oben. Bin aber auch nicht traurig, wenn es nochmal runter geht. Das wären dann gute Kaufgelegenheiten. Denn langfristig auf Sicht von einigen Jahren wird der Crypto Market boomen. Davon bin ich fest überzeugt.

Der Blick auf den logarithmischen 1-Tages-Chart des Bitcoins (Bitstamp auf TradingView) zeigt die lange Seitwärtsbewegung. Eigentlich habe ich dieser Tage den 1-Tages Chart am häufigsten geöffnet. Bei den marginalen täglichen Bewegungen lohnt sich dann eher der Blick auf das große Ganze.

Ein positives Bild haben relativ zum Bitcoin einige Altcoins in den vergangenen Wochen hinterlassen. Hier sind vor allen Dingen Ripple, IOTA und eigentlich auch Ethereum zu nennen. Zumindest macht sich das in meinem eToro-Konto CryptosWithB66, das diesem Blog als reales Konto zugrunde liegt, bemerkbar. Ich bin aktuell mit 38% meines Kapitals investiert in Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, IOTA, Litecoin und Binance. Diese Seitwärtsbewegung ist absolut nicht dazu angetan, irgendetwas zu tun. Geduldiges Abwarten ist gefragt. Und das tue ich dann auch. Geht es runter, kaufe ich nach. Geht es hoch, bin ich mit 38% schon dabei und kaufe weiter nach. So der Plan. Damit bleibt noch die Frage, wann die Seitwärtsbewegung endet. Und das kann eigentlich jeden Moment der Fall sein. Mit Moment meine ich dann schon die Einheit Tage.

Oliver Michel