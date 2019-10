Maybrit Illner hatte am Donnerstag vorgelegt, als dort der Amoklauf in Halle besprochen wurde, Anne Will setzte am Sonntag überraschend aus, nun also Frank Plasberg. Keine leichte Aufgabe für sein zuletzt immer seichteres Hart aber fair. Erstaunlich, wie überraschend souverän Illner ihre Arbeit erledigt hat. Die Hürde liegt also hoch für Plasberg, wenn seine Gäste

Der Beitrag Hart aber fair: Wird Antisemitismus in Deutschland „genetisch weitergegeben“? erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Wallasch.