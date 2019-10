In der fünften Folge unseres Podcasts beschäftigen wir uns mit einer ebenso lukrativen wie riskanten Wertpapiernische innerhalb der Hochdividendenwerte, der Business Development Company (BDC), einer speziell regulierten Variante US-amerikanischer Beteiligungs- und Sanierungsgesellschaften. Dabei beantworten wir folgende Fragen: Was sind BDCs? Was macht BDCs für Einkommensinvestoren grundsätzlich interessant? Welche Möglichkeiten gibt es, sich an BDCs zu beteiligen? Was sind die Chancen aber auch Risiken dieser Wertpapiergattungen? Wie sind Anton und ich in BDCs investiert?

Der September beschert uns neben dem Herbstbeginn die zweite Tagundnachtgleiche des Jahres. Zuvor gibt es jedoch eine neue Folge des Einkommensinvestoren-Podcasts, dem Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Zusammen mit Anton Gneupel, dem Freund und Kenner ausschüttungsstarker Geldanlagen vom YouTube-Kanal „D wie Dividende", seziere ich diesmal ein spezielles Instrument aus dem Spektrum der Hochdividendenwerte!



Die sechste Folge unseres Podcasts erscheint dann am 04. Oktober. Inhaltlich werden wir uns dann dem Sparen und Vermögensaufbau widmen. Hierbei erörtern Anton und ich unter anderem, wie wir diese Aspekte selbst für uns umgesetzt haben. Auch dieses Thema entspringt einem Hörerwunsch. Vielen Dank für den Impuls!



Unsere Hochdividendenwerte des Monats sind die Main Street Capital Corporation (MAIN) sowie die MVC Capital (MVC), zwei gänzlich unterschiedlich positionierte BDCs mit einer herausragenden Gemeinsamkeit!



