Ausgewählte Australische Aktien gehören aufgrund der Dividendenkultur meines Erachtens in jedes Depot eines breit aufgestellten Einkommensinvestors. Wer die Auswahl nicht selbst vornehmen und den Markt über eine Sammelanlage bespielen möchte, ist mit der BKI Investment Company bestens bedient. Der faktisch passive Ansatz, die niedrigen Kosten sowie die reine Eigenkapitalfinanzierung und das breit diversifizierte Portfolio prädestinieren den Titel als Basisinvestment. Eine zufriedenstellende Ausschüttungsrendite und kontinuierliche Dividendenhistorie runden das Profil ab – nur ein einziges Mal, im Jahr 2010, wurde die ordentliche Dividende aufgrund der nachwirkenden Weltfinanzkrise um gut acht Prozent gesenkt. Daneben zahlt die BKI Investment Company in unregelmäßigen Abständen eine erfolgsabhängige Sonderdividende.

Ein Hinweis vorab: Die nachfolgende Wertpapierbesprechung ist auch als Podcast erschienen und kann auf meinem Blog kostenfrei abgerufen werden.



Ein weiteres Mal möchte ich an dieser Stelle an meinen Rückblick zum ersten Jahrestag des Inkrafttretens der MiFID-II-Richtlinie anknüpfen. Kurz zum Hintergrund: Aufgrund dieser Richtlinie ist es für Privatanleger mit Wohnsitz in der Europäischen Union (EU) nicht mehr ohne weiteres möglich, außereuropäische Exchange Traded Funds (ETFs) zu erwerben. Die Details können dem Blogbeitrag oder der Fragen-und-Antworten-Seite entnommen werden. Eine vergleichsweise einfach umzusetzende Ausweichstrategie besteht darin, auf Wertpapieralternativen zurückzugreifen.





Dies ist für den keinen aber feinen australischen Markt jedoch gar nicht so trivial. Tatsächlich ist die Australian Securities Exchange (ASX) nach der weltgrößten New York Stock Exchange (NYSE), der altehrwürdigen London Stock Exchange (LSE) sowie der im Windschatten der USA operierenden Toronto Stock Exchange (TSE) die nach Marktkapitalisierung bescheidenste unter den Leitbörsen der angelsächsischen Welt. Die 2.192 gelisteten Unternehmen bringen derzeit etwa 1,5 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung auf die Waage. Ein MiFID-II-kompatibler und dazu dividendenstarker Titel, der den australischen Aktienmarkt zu herausragenden Konditionen abbildet, ist die BKI Investment Company. Allein der außergewöhnlichen Charakteristik wegen verdient das Papier einen tiefergehenden Blick!



Die BKI Investment Company wurde im Oktober 2003 gegründet, um das Wertpapierportfolio der Brickworks Limited zu übernehmen und zu verwalten. Brickworks Limited wiederum wurde im Jahr 1934 ursprünglich als gemeinsame Handelsplattform für Baumaterialien durch australische Ziegelhersteller ins Leben gerufen, um die bis Down Under spürbaren Folgen der Großen Depression abzumildern. Im Laufe der Jahre gesellten sich weitere Geschäftssparten wie Baustoffherstellung, Immobilienbau und -handel, Hausverwaltung, Abfallentsorgung sowie eine Investmentsparte hinzu.



Brickworks Limited geht heutzutage übrigens als mittlerweile börsennotiertes Unternehmen (Kürzel: BKW) mit 1.450 Mitarbeitern unverändert den Kernkompetenzen im Baugeschäft nach. Das seinerzeit zur vermutlich dringend notwendigen Kapitalbeschaffung ausgegliederte Wertpapiervermögen – zur Erinnerung: Anfang 2003 verzeichnete der einschneidende Dotcom-Crash seinen Tiefpunkt – wurde schließlich als BKI Investment Company in der Rechtsform einer Listet Investment Company (LIC) an die Börse gebracht.