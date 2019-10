Nach ihrem Absturz auf 9,00 Euro konnte die Paragon Aktie sich in zwei Wellen auf bis zu 15,78 Euro erholen. Doch seit diesem Hoch am 9. September ist wieder charttechnische Tristesse angesagt. Immerhin: Das Tief wurde nicht noch einmal erreicht. Stattdessen konnte Paragons Aktienkurs in den letzten Wochen eine charttechnische Unterstützungszone in der Region am und oberhalb des Doppeltiefs bei 11,50/11,54 Euro aufbauen. Die ...