Es geht um einen ganz frischen Milliarden-US-Dollar-Auftrag, NEU seit heute: Biomassekraftwerke in Malaysia, den meine kleine und unscheinbar wirkende Unternehmensgruppe letzte Woche an Land gezogen hat

den meine kleine und unscheinbar wirkende Unternehmensgruppe letzte Woche an Land gezogen hat. Den Namen der Aktie kennen Sie seit ich diese letzte Woche zum Tiefstkurs empfohlen habe. Jetzt werden mit einen tatsächlichen Milliardenauftrag Nägel mit Köpfen gemacht.

Niemand kommt jetzt mehr an der Aktie vorbei – auch Sie nicht!

Die Rede ist von:

De Raj Group AG (WKN: A2GSWR; ISIN: DE000A2GSWR1)

Der Milliarden-Auftrag, der noch gar nicht im Kurs eingearbeitet und letzte Woche bekannt gegeben worden ist, ist über

>> ein hochprofitables Geschäft mit 4,6 Mrd.-US-Dollar Jahresumsatz!

Der Geschäftspartner ist die Nr. 7 der größten Unternehmen im

>> schnell wachsenden, fast 100-Millionen-Einwohner-Schwellenland, Vietnam

welches gerade fantastische Wachstumsaussichten für die nächsten Jahre aufzeigt. Denn Fakt ist: Vietnam befindet sich in seiner stärksten Wachstumsphase, die zu einer Explosion der Motorisierung führt. Die Raffineriekapazitäten und Gewinnmargen sind hier explosiv und die Unternehmen in diesem Sektor profitieren wie verrückt und das vollkommen unabhängig vom Ölpreis.

Vaidyanathan Nateshan (CEO, De Raj Group AG):

„Wir freuen uns, diese Partnerschaft bekannt zu geben, da sie im Einklang mit unserer Gesamtstrategie steht, eine bedeutende Präsenz in den Schwellenländern aufzubauen, und dies wird uns auch die Möglichkeit geben, ein Downstream-Portfolio aufzubauen und zu erweitern. „

Klicken Sie hier um zur News zu gelangen

Darum ist De Raj Group AG eine hochinteressante Aktie

Ja, Sie lesen richtig und deswegen haben unsere Analysten jetzt die erst seit wenigen Monaten im Open Market in Frankfurt/Main sowie unter Xetra handelbaren Papiere, als hochinteressante Aktie auf den Anlagezettel geschrieben.

Denn wenn die De Raj Group AG den Großauftrag von der Binh Son Raffinerie- und Petrochemie-Aktiengesellschaft (BSR) zum Ausbau der Dung Quất-Raffinerie in der vietnamesischen Provinz Quang Ngai finanziert und durchführt, handelt es sich um ein wirklich lukratives Geschäft.

Nicht nur, dass die BSR als 80-prozentige Tochtergesellschaft des staatlichen Milliarden-Ölkonzern PetroVietnam (PVN) mit der Dung Quất-Anlage in der Provinz Quảng Ngãi Vietnams älteste und bedeutendste Ölraffinerie betreibt.

Nach den Zahlen steckt in diesem Projekt auf Basis des 2018’er-Ergebnisses auch ein beträchtlicher Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)

>> von rund 290 Mio. US-Dollar pro Jahr!

Außerdem: Die Erweiterung der Dung Quất-Raffinerie soll einen Wert zwischen 1,8 Mrd. bis 2,0 Mrd. US-Dollar haben. Darin enthalten ist die äußerst zukunftsgerichtete Aufrüstung der Anlagen mit zwei Offshore-Terminals, die Schiffe mit Ladekapazitäten von 50.000 Tonnen Tragfähigkeit (DWT) oder von anderen Terminals aus der 30.000 DWT-Klasse zulassen. Das

>>verbessert erheblich die Stabilität der Produktlieferung und

>>minimiert die Kosten für den Import von Produkten.

Laut Vereinbarung wird De Raj die Finanzierung des Projekts gegen Eigenkapital und über Handelsrechte einbringen. Die Raffinerie gilt auch deswegen als wettbewerbsfähig und wirtschaftlich interessant, weil

Vietnam ein enorm hohes Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von zuletzt über 7,0 Prozent (2018) hat

es eine boomende Infrastrukturindustrie besitzt

bei Pkw und Motorrädern weiterhin zweistellige Zuwachsraten hat und

der Staat diese Boom-Industrien massiv fördert

So ist davon auszugehen, dass der Mineralöl- und Benzinverbrauch in diesem aufstrebenden Schwellenland in den kommenden Jahren weiter kräftig wächst. Viele meinen, die rasante Wachstumsgeschichte des großen Nachbarn Chinas wird sich mit Vietnam in kleinerem Maßstab wiederholen!

Dung Quat Öl Raffinerie

Ziel: wachstumsstarke Märkte und steigende Erträge

Strategisch passt dieser Mega-Deal bei der De Raj Group sehr gut in die weitere Entwicklung der Unternehmensgruppe. Die äußerst innovative und wachstumsstarke Aktiengesellschaft aus dem Bereich der Energie-Infrastruktur und Energiegewinnung hat einen klaren Fokus:

unterversorgte Wachstumsregionen

vor allem im Nahen Osten und im Asien-Pazifik-Raum

Der Wert der Unternehmensgruppe mit seinen Dienstleistungen rund um Öl und Gas wird gezielt gesteigert durch

zahlreiche patentgeschützte Technologien sowie

ein breit gestreutes Technologie-Portfolio

So kann die De Raj Group AG nationalen Ölunternehmen, Ölfeldbesitzern und anderen Technologieunternehmen vielfältige Lösungen zur Finanzierung ihrer Projekte profitabel anbieten.

Neuester Erwerb bei erneuerbaren Energien: Biomassekraftwerk Malaysia

Aber auch zukunftsweisende Projekte für erneuerbare Energien sind zunehmend im Leistungs- und Beteiligungs-Portfolio der Gruppe. So hat sich jetzt die De Raj Group AG mit der malaysischen Infrakomas Petroleum und Power Sdn Bhd nahe Kuala Lumpur auf eine erhebliche Beteiligung an deren Biomassekraftwerks-Tochter „Majunaka Eco-Energy Sdn Bhd“ (Majunaka) geeinigt. Majunaka ist für die Planung, Entwicklung und den Betrieb eines 9,95 MW Biomassekraftwerks im nördlichen Bundesstaat Kedah gegründet worden. Das Kraftwerk wird voraussichtlich bis 2020 in Betrieb gehen und soll Reishülsen mit Reisstroh und Holzhackschnitzeln als alternative Brennstoffe befeuern. So erzielt die Kraftwerksanlage auf der nördlichen Halbinsel Malaysias eine Bruttoleistung von 9,9 MW. Es besteht ein 16-jähriger Stromliefervertrag mit einem großen Energieversorgungsunternehmen. Durch die Anlage sollen die Treibhausgasemissionen um schätzungsweise 43.500 t CO² pro Jahr gesenkt werden können. De Raj Group AG-CEO Vaidyanathan Nateshan sieht in dem jüngsten Beteiligungs-Erwerb einen weiteren Schritt, „das Ziel zu erreichen, ein Portfolio von Erzeugungsressourcen in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum mit einer Reihe umweltverträglicher Lösungen zu besitzen.“

Zuletzt hatte die Unternehmensgruppe mitgeteilt, für Anfang September eine Reihe von Solarkraftwerken in Europa zu erwerben. Generell geht DRJ dabei so vor, dass eigene Energie-Infrastruktur

und Energiegewinnungsanlagen an namhafte Produktionsunternehmen verleast werden. So ist es zuletzt immer mehr gelungen, das Geschäft in Bereiche mit höherer Marge und weiter wachsender Profitabilität zu erweitern. Schrittweise hat De Raj die Gewinn-Niveaus vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen gesteigert und beschreitet konsequent den Weg einer erfolgsorientierter Strategie.

Warum Anleger jetzt aufhorchen sollten

Und doch sind die anfangs genannten großen Zahlen mit dem Milliarden-Deal ein

>> Riesen-Sprung für die unscheinbar wirkende De Raj-Aktie!

Damit hat das Unternehmen sicherlich mittel- bis langfristig ein gutes Wachstums- und Kurspotenzial. Und kurzfristig – bei einem Kurs von zuletzt 2,84 Euro im Frankfurter Freiverkehr? Anleger sollten bei der erst seit Frühjahr 2019 in Frankfurt (Xetra) und Wien an der Börse zugelassenen Aktie auch deswegen aufhorchen: Gerade einmal 35 Mio. Stücke sind platziert worden, was aktuell einer Börsenkapitalisierung von rund 100 Mio. Euro entspricht. Allerdings sind nur 15 Prozent davon im „Free Float“. Der Großteil liegt also in festen Händen beim Management und langfristig orientierten strategischen Investoren.

Können Sie sich also vorstellen, was mit den, damit lediglich 5,3 Mio. frei handelbaren Aktien an der Börse geschieht, wenn

>> dieser Milliarden-Deal der De Raj Group AG allen bekannt wird?

Sollten hier tatsächlich explosive Kurssteigerungen von Hunderten Prozenten möglich sein? Jedenfalls sollte das Jahreshoch über 7 Euro, mit diesem Deal, nicht mehr in weiter Ferne sein.

Doch Sie müssen sich beeilen: Heute ist die Nachricht frisch auf dem Tisch. Morgen reagieren dann noch mehr Anleger und viele Anlageverwalter dürften erst jetzt langsam auf die Aktie aufmerksam werden und Sie wissen ja wie das dort läuft. Für groß angelegte Käufe zu diesen günstigen Kursen wohl nur wenige Aktien verfügbar sind…

De Raj Group AG (WKN: A2GSWR; ISIN: DE000A2GSWR1

