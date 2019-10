Im Vorfeld der am Freitag vor Handelsbeginn vorgelegten Ergebnisse des dritten Quartals sah das Chartbild der SAP-Aktie äußerst vielversprechend aus … aber für die Bären. Doch diese Quartalsergebnisse konnten die Anleger absolut überzeugen. Die Aktie machte einen gewaltigen Satz nach oben, eröffnete über acht Prozent höher und stieg bis zum Handelsende noch weiter. Und damit dürfte SAP eine gute Basis vorweisen, auch im Fall eines schwachen Gesamtmarkts den Kopf über Wasser zu behalten.

Dass Umsatz und Gewinn klar über den Resultaten des Vorjahresquartals lagen und zugleich die Prognosen der Analysten übertrafen, war schon einmal tadellos, denn solche Ergebnisse dürften derzeit nicht allzu viele der großen Unternehmen vorweisen können. Aber besonders beeindruckend war, dass die Gewinnmarge zulegen konnte, sprich SAP ist auch in einem so schwierigen und von Unsicherheiten geprägten Umfeld wie diesem imstande, sehr gute Preise durchzusetzen. Und so wandelte sich das Kursbild binnen nur eines Tages vom Saulus zum Paulus: