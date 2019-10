Enttäuschende Konjunkturmeldungen sorgen für schwachen Oktober-Auftakt am Aktienmarkt

Freitag, 11. Oktober 2019 - Eine Mitte August an den Aktienmärkten einsetzende Erholungsbewegung führte die internationalen Leitindizes wieder an die im Juli erreichten Hochstände. Gewinnmitnahmen und eine Vielzahl negativer Konjunkturmeldungen sorgten dann aber ab dem 1. Oktober für teilweise kräftigen Abgabedruck. Als besonders besorgniserregend wurde der weitere Rückgang des US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (ISM) um 1,3 Punkte auf 47,8 Zähler wahrgenommen, den tiefsten Stand seit Juni 2009.

Politisch gefärbtes Wechselwetter an den Finanzmärkten

Eine sich zuletzt fast täglich ändernde Nachrichtenlage zum Brexit-Prozess hält die Anleger auf Trab, ohne dass sich das Bild dabei geklärt hätte. Nachdem es noch zu Wochenbeginn hieß, die Verhandlungen über einen geregelten Austritt stünden vor dem endgültigen Scheitern, tauchten am Mittwoch Meldungen in der britischen Presse auf, Brüssel sei zu einem „wesentlichen Zugeständnis“ in der Frage der drohenden Zollgrenze zwischen Irland und dem britischen Nordirland bereit. Ob es gelingt, bis zum EU-Gipfel am 17./18. Oktober den gordischen Knoten zu zerschlagen, ist allerdings fraglich. Boris Johnson hat für den 19. Oktober das Parlament einberufen, das einer Übereinkunft zustimmen müsste; andernfalls wäre er gezwungen, Brüssel um eine Verlängerung des Austrittstermins über den 31. Oktober hinaus zu bitten.

Ähnlich schwierig und von immer neuen taktischen Manövern bestimmt gestalten sich die Verhandlungen im sino-amerikanischen Handelskonflikt. Die US-Regierung setzte überraschend zusätzliche 28 chinesische Unternehmen, darunter auch acht führende Gesellschaften im Bereich der Künstlichen Intelligenz, auf ihre „schwarze Liste“ für Handelsrestriktionen. Die chinesische Regierung protestierte zwar, bot aber unmittelbar vor der derzeit laufenden Gesprächsrunde (10.-11.Oktober) an, ihre jährlichen Einkäufe an US-Agrarprodukten um weitere 10 Mrd. US-Dollar anzuheben. Als hilfreich für die Gesprächsführung könnte es sich erweisen, dass beide Seiten auch noch mit anderweitigen Problemen zu kämpfen haben, was ihre Konfliktbereitschaft dämpfen dürfte. US-Präsident Trump sieht sich mit Vorwürfen des Amtsmissbrauchs (Ukraine-Affäre) konfrontiert, die Machthaber in Peking machen sich Sorgen wegen der nachlassenden Wachstumsdynamik und sehen sich durch die massiven Proteste in Hongkong herausgefordert.