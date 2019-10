Die Vaping-Krise hat in den USA zu heftigen Kurseinbrüchen bei Cannabis-Aktien geführt. Die Food and Drug Administration (FDA) warnt davor, E-Zigaretten mit THC zu nutzen. Dabei geht es nicht nur um Produkte, die auf dem Schwarzmarkt gekauft wurden, sondern auch um legale THC-Verdampfer.

In den USA stehen E-Zigaretten im Verdacht eine mysteriöse Lungenerkrankung, die bisher laut Reuters zu mindestens 26 Todesfällen und mehr als 1.200 Erkrankungen geführt hat, auszulösen. Die überwiegende Mehrheit der Erkrankten (76 Prozent) hatte THC-Lösungen per E-Zigarette verdampft, deshalb warnte die Food and Drug Administration (FDA) am vergangenen Donnerstag die Öffentlichkeit davor solche Produkte zu nutzen.