Ein Ausweg für unruhige Zeiten an den Börsen (Teil III)

Denn die Börse berechnet dem Broker für den Handel mit Aktien, Anleihen , Zertifikaten und Derivaten Spesen, die dieser zusammen mit seinen Kosten an die Anleger, also auch an uns Kleinanleger, weitergibt. Schauen wir uns in diesem Zusammenhang die Aktie der Deutsche Börse AG als Beispiel an.

Die Deutsche Börse AG wurde 1992 gegründet und ist eine deutsche Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt/Main. Ihr Kerngeschäft ist die Entwicklung und der Betrieb von Handelsplattformen, Teilnehmernetzwerken und Abwicklungssystemen für Börsen. Sie ist zudem Träger der nicht nur bei Anlegern bekannten öffentlich-rechtlichen Frankfurter Wertpapierbörse und Herausgeber der DAX- Indexfamilie sowie zahlreicher weiterer Aktienindizes. Überdies ist sie mit ihren eigenen Aktien selbst im DAX gelistet.

Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio der Gesellschaft umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing (Verrechnung), Settlement (Abwicklung) und Custody (Verwahrung) bis hin zur Bereitstellung von Marktdaten sowie der Entwicklung und dem Betrieb von elektronischen Handelssystemen. Mit der vollelektronischen Handelsplattform Xetra und der Börse Frankfurt betreibt die Gesellschaft einen der umsatzstärksten Kassamärkte weltweit.

Vorstandsvorsitzender ist seit dem 1.1.2018 Theodor Weimer.

Per Stichtag am 31.12.2018 lagen 94 Prozent der Aktien in den Händen institutioneller Investoren, 6 Prozent der Anteile gehörten Privatinvestoren.

Der Konzern beschäftigte zum 31.12.2018 insgesamt 5964 Mitarbeiter, die im vergangenen Jahr Umsatzerlöse von 2,89 Milliarden Euro erwirtschafteten. Im Vorjahr waren es noch 2,64 Milliarden Euro. Für 2018 wurde ein leicht vermindertes EBITA-Ergebnis von 1,44 Milliarden Euro ausgewiesen. Pro Aktie lag das Ergebnis für 2018 bei 4,46 Euro (2017: 4,68 Euro). Das Unternehmen beteiligte seine Aktionäre für das abgelaufene Geschäftsjahr mit 2,70 Euro pro Aktie am Gewinn (2017: 2,45 Euro). Wenn wir uns die Dividendenhistorie anschauen, dann stellen wir einen kontinuierlichen Anstieg der Ausschüttungen fest: von 0,36 Euro für das Jahr 2001 bis 2,70 Euro für das letzte Geschäftsjahr.

Fast gleich verläuft der Chart nach oben: Markierte er im März 2009 noch einen Tiefpunkt mit unter 31 Euro, so liegt er jetzt bei aktuell circa 138 Euro.

Die Deutsche Börse AG verdient wie alle anderen Börsen ihr Geld in jeder Phase der Märkte und ist damit ein guter Wert für ein defensiv ausgerichtetes Depot.

Fonds ja, aber keine ETFs

ETFs folgen dem Index, der ihnen zugrunde liegt. Sie werden daher nie besser abschneiden als der Basis-Index. Wer beispielsweise einen ETF auf den DAX hat, macht zwar die Aufwärtsbewegungen des deutschen Leitindex eins zu eins mit, aber er muss auch die Nerven behalten angesichts der teilweise extremen Schwankungen, die wir an der täglichen Fieberkurve sehen.

Wir empfehlen in der aktuellen Phase, in der alle Welt von einer Rezession spricht, egal, ob es sich dabei um eine leichte, mittlere oder schwere Eintrübung handelt, gemanagte, breit streuende und ausschüttende Fonds. Die Fondsmanager sind so frei, entsprechend den Anlagerichtlinien ihrer Fonds nicht stets dem Index zu folgen, sondern können auch Titel mit dazumischen, die sich trotz Krisen noch gut entwickeln. Eine Krise kann auch nur regional oder nur auf einzelne Branchen begrenzt auftreten.

Pech, wenn Anleger dann von einer regionalen Krise mit einem entsprechenden ETF extrem betroffen sind … Da helfen auch eventuelle Ausschüttungen dann nichts mehr.

Zertifikate

Die Zertifikate-Industrie hat die Marketingmaschine kurz nach der Pleite der Lehman-Bank wieder angeworfen und wiederholt erfolgreich zum Teil exotische und undurchschaubare Konstruktionen auf den Markt gebracht.

Geändert hat sich dabei nichts.

Der Erwerber des Zertifikates trägt das volle Ausfallrisiko, und die Aussichten auf große Gewinne sind durch die Banken meist gedeckelt oder an Konditionen geknüpft, die selbst manche Banker nicht einmal richtig verstehen.

Gerade in rezessiven Phasen gilt: Finger weg von Zertifikaten! Es kann nur einen Gewinner geben, und das ist hier in den meisten Fällen nicht der Zertifikateinhaber.

Fazit

Egal, wo wir uns in ein paar Wochen oder Monaten befinden werden, der kleine dreiteilige Ratgeber ist eigentlich für jede Phase des Konjunkturzyklus gedacht. Die Beispiele könnten natürlich noch weiter geführt werden. Denn es gibt noch mehr Aktien, die sich für eine defensive Geldanlage eignen.

Wem es zu mühsam ist, eigne Recherchen anzustellen, der überlässt die Auswahl dem Fondsmanagement. Auch der Fonds des NDAC konnte den DAX in den letzten Monaten renditemäßig, aber trotzdem nervenschonend, überholen.