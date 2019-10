Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 70 Euro wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Laut Analyse von www.godmode-trader.de bildete die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) nach dem Tief bei 52,02 Euro im Juni 2019 eine inverse SKS-Formation aus, die am 8.8.19 mit einem Ausbruch über die Nackenlinie vollendet wurde. Nach dem Anstieg auf 70,04 Euro ging es mit dem Aktienkurs wieder abwärts. Nach einem kurzen Rutsch unter die Nackenlinie konnte sich der Aktienkurs rasch wieder erholen. In den nächsten Tagen könnte der Aktienkurs aus charttechnischer Sicht Steigerungspotenzial auf 70,04 Euro aufbauen, das sich in weiterer Folge auf bis zu 74 Euro ausweiten könnte. Unterhalb von 63,10 Euro wird sich die charttechnische Situation allerdings wieder verschlechtern.

Kann die Bayer-Aktie, die derzeit bei 65,79 Euro gehandelt wird, in den nächsten Tagen auf 70,04 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Renditen sorgen.