Anleger fürchten am meisten das Risiko einer weltweiten Rezession

Paris (www.aktiencheck.de) - Das Risiko, was Anleger derzeit am meisten fürchten, ist zweifellos das Risiko einer weltweiten Rezession, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer, und Clément Inbona, Fondsmanager , La Financière de l'Echiquier.Befürchtet werde, dass das Wachstum in einigen Quartalen abrupt zum Stillstand kommen könnte. [ mehr