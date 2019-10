Seit Handelsbeginn hat die Wirecard-Aktie sich im Sturzflug auf die 110 Euro-Marke pro Aktie zubewegt. Hintergrund ist ein Bericht der Financial Times, wonach es Hinweise auf Unregelmäßigkeiten in den Finanzabteilungen geben könnte.

Noch in der vergangenen Woche verbreitete Wirecard in New York einen traumhaften Optimismus. Bis 2025 sah alles nach einer rosigen Zukunft aus. Die Aktie reagierte jedoch nicht. Es zündete keine Kursrakte. Ganz anders sieht es heute aus, denn die Aktie fiel zwischenzeitlich auf unter 110 Euro. Wie tief das Papier in den kommenden Handelsstunden und Tagen fallen wird, ist noch unbekannt.