PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach der Konsolidierung am Vortag haben die europäischen Börsen am Dienstag wieder zugelegt. Sie knüpften damit an die Gewinne vom Freitag an, als positive Signale im US-chinesischen Handelsstreit und beim Brexit die Kurse getrieben hatten. Für Zuversicht sorgte eine Aussage des EU-Chefunterhändlers Michel Barnier, der ein Brexit-Abkommen noch in dieser Woche als schwierig, aber möglich bezeichnete.

Der EuroStoxx 50 legte zuletzt um 0,82 Prozent auf 3585,45 Punkte zu. Der französische Cac 40 stieg um 0,73 Prozent, während der britische FTSE 100 kaum verändert tendierte.