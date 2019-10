Die Zeal-Network-Tochter Tipp24 ist wieder im deutschen Lotto-Vermittlungsgeschäft aktiv. „Wir haben 1:1 umgesetzt, was wir angekündigt haben: Seit heute sind Lotto24 und Tipp24 wiedervereint im deutschen Vermittlungsgeschäft”, sagt Helmut Becker, Vorstandsvorsitzender der ZEAL Network SE, am Dienstag. Tipp24 sei wieder Partner des Deutschen Lotto- und Totoblocks. Damit könne das Unternehmen Spielscheine seiner Kunden direkt an ...