Wirecard – Unschuldsvermutung

Liebe Leser von Feingold Research, wir haben es in unserem quasi-Live-Ticker in unserem Exklusivbereich heute noch einmal betont. Es gibt bei Wirecard zwei Fakten: 1) Das Unternehmen hat die Möglichkeit, pro-aktiv jetzt etwas gegen die FT zu unternehmen. Sie ggf. sogar in Grund und Boden zu klagen. Wir haben das mit unserer Expertise der FTD/Börse Online und dem Fall MLP einst begründet und Ihnen mögliche Folgen gegenübergestellt. Kommunikation ist jetzt wichtig, sie ist Kür und keine Pflicht. Denn damit kommen wir zu Punkt 2) Selbstredend gilt bei Wirecard die Unschuldsvermutung, was auch für Firmen gelten muss. Zumal ein Prüfer, EY, die Bilanzen abgenommen hat. So kann WDI natürlich auf EY verweisen, es gibt aber noch eine Option darüber hinaus, die wir skizziert hatten. Dennoch – Wirecard ist erstmal NUR beschuldigt. Dies ist auch aktienrechtlich wichtig, denn WDI müsste natürlich jeden Fehler in einer Bilanz sofort einräumen per ad hoc, wenn es etwas einzuräumen gäbe. Dem ist aber nicht so. Sagt Wirecard. Und somit gilt – für aktive Trader ist dies eine große Chance! Und wir sind keinesfalls dogmatisch, sondern nutzen die Sentiments bei Wirecard. Deshalb gibt es in unseren beiden Spezials heute auch ausdrücklich hervorragende EINSTIEGSPAPIERE. Mit Chancen, die auf der hohen explodierten Volatilität beruhen. Papiere, die Sie heute sonst nirgends so aufbereitet finden mit Seitwärtsrenditen von mitunter mehr als 70/80 Prozent. Seitwärts!! Hier ist alles dies im Spezial.

Und wer das aktive Traden mag: Bullen greifen zur WKN MC1HL4 mit K.O bei 96. Achten Sie auf ausreichend Abstand bei den Turbos. Wer shorten möchte, greift zum Bear KA45M2.