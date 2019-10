Im Mai dieses Jahres wurden der Bruder der Krypto-Queen, Konstantin Ignatov, in den USA verhaftet. Ihm wird schwerer Bankbetrug vorgeworfen. Seine Schwester Ruja wurde in Abwesenheit in den USA wegen schwerem Bank- und Anlagebetrug sowie Geldwäsche angeklagt, so Bloomberg.

Allein in Großbritannien gebe es 70.000 Geschädigte des OneCoin-Scams. Opfer des Betrugs, die gegen OneCoin aussagen, erhalten indes Morddrohungen. So z. B. die 49-jährige Jen McAdam, die in dem BBC-Potcast „The Missing Cryptoqueen“ auftrat. Gegenüber der BBC erklärte sie heute: „Es ist schrecklich. Die Beleidigungen sind abscheulich und die Drohungen fühlen sich für mich sehr real an. Wenn ich rausgehe, schaue ich jetzt immer über meine Schulter.“

OneCoin bestreitet bis heute alle Vorwürfe: „OneCoin erfüllt alle Kriterien, um als Kryptowährung definiert zu werden.“ Die Enthüllungen seien eine „Lügenkampagne, um den Ruf der Gesellschaft in den Schmutz zu ziehen“, behauptet das Unternehmen.