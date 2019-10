München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Petrus Advisers Ltd hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der cyan AG halbiert:Die Leerverkäufer von Petrus Advisers Ltd reduzieren ihre Short-Aktivitäten in den Aktien des IT-Sicherheitsunternehmens cyan AG (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR) erheblich. [ mehr