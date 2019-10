Wenn Frau Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) davon spricht, dass Halle ein Alarmzeichen ist, erklärt sie in Wahrheit einen Offenbarungseid deutscher Politik. Denn es ist eher ein Anzeichen dafür, dass sie sowie alle anderen in der Bundesregierung sämtliche Warnzeichen – und derer gab es viele – überhört haben. Während Sie in hoffnungsloser Hysterie einem utopischen 2 Grad-Ziel

Der Beitrag Thorsten Kraft: „Stellen Sie die Sicherheit her, die nicht nur uns jüdischen Mitbürgern zusteht“ erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Dokumentation.