JETZT KANN DIE RIPPLE-RALLY LOSGEHEN!

Ripple investiert in die größte Kryptobörse Lateinamerikas. Kann der XRP-Kurs davon profitieren?

Das US-amerikanische Fintech-Unternehmen Ripple mit seiner Kryptowährung XRP gab gestern eine weitere Investition bekannt. Laut einer offiziellen Unternehmensmitteilung hat Ripple in die Kryptobörse Bitso investiert. Bitso wurde im Jahr 2014 gegründet und ist mit über 750.000 Kunden die größte Kryptowährungsbörse Lateinamerikas. Erst vor zwei Monaten hat Bitso als erste Börse Lateinamerikas überhaupt eine DLT-Lizenz von der Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) erhalten. Ripple setzt somit auf eine Region, die von Wirtschaftskrisen und hohen Inflationsraten gezeichnet ist. Zudem besitzen 400 Millionen Menschen in Lateinamerika kein Bankkonto. Aus charttechnischer Sicht stehen die Ampeln für XRP auf grün. Der XRP-Kurs bewegt sich genau an seiner seit dem Tief vom 24. September 2019 gültigen Aufwärtstrendlinie entlang und konnte sowohl die 21- Tage- als auch die 50-Tage-Durchschnittslinie überschreiten. Als nächstes Hindernis steht die 200-Tage-Durchschnittslinie bei ca. 0,3243 US-Dollar an, die seit dem 10. Juli 2019 nicht mehr überschritten wurde. Gegen 17:30 Uhr MESZ notiert XRP mit 0,11 Prozent im Plus bei 0,2894 US-Dollar.

