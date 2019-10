Wochenlang vermochte die SAP-Aktie ihren 50-Tagedurchschnitt nicht zu überwinden. Doch am Freitag der Vorwoche gelang dies in einer eindrucksvollen Weise. Mit einer großen Kurslücke zwischen 105,66 und 112,18 Euro konnte der EMA50 bei 109,07 Euro souverän überwunden werden.

In der Spitze stieg der Wert am Freitag bis auf 115,76 Euro an. Seitdem wird der Anstieg in Form einer Seitwärtsbewegung auf ... Weiterlesen