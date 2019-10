Dass sich ausgerechnet die Volkswagen-Aktie im Vergleich zu den gegenüber Mitte Oktober 2018 deutlich unter Druck geratenen anderen deutschen Autobauern und Zulieferern so gut hält liegt daran, dass zwar auch hier der Umsatz unter Druck steht, die Gewinnmarge aber stabil daherkommt. Die Auslieferungen lagen in der Kernmarke VW in den ersten neun Monaten des Jahres 2,3 Prozent unter denen des Vorjahreszeitraums, dafür gelang es aber, die Produktionskosten zu senken. Die Produktivität werde 2019 um über sechs Prozent stiegen, erklärte das Unternehmen Ende September. Dass der leichte Aufwärtstrend, den die Aktie seit fast genau einem Jahr vorweist, auch im Fall eines unter Druck geratenden Gesamtmarkts erhalten bleibt, ist daher wahrscheinlich. Aber:

Dieser nur leicht ansteigende Aufwärtstrend weist eine obere Begrenzung auf, bildet also einen Trendkanal (im Chart in Rot gehalten). Hinzu kommt, dass sich innerhalb des Trendkanals ein Seitwärtstrend ausgebildet hat (im Chart Schwarz). Die Aktie ist jetzt an der oberen Begrenzung des Seitwärtstrends angekommen, die obere Begrenzung des flachen Aufwärtstrendkanals wäre mit 167,33 Euro in Reichweite. Eine hochspannende Gelegenheit für eine antizyklische Positionierung.