Kleine US-Unternehmen schätzen die wirtschaftlichen Aussichten zunehmend vorsichtig ein – der Small Business Optimism Index der National Federation of Independent Business (NFIB) fiel im September um 1,3 Punkte auf 101,8 Zähler. Den Umfragewerten zufolge sinkt die Zahl der Unternehmen, die jetzt einen günstigen Zeitpunkt sehen, um zu expandieren bzw. mehr Personal einstellen möchten. Dies deutet darauf hin, dass die schwächere Konjunkturdynamik in den USA allmählich die Beschäftigungsabsichten dämpft – zumal sich der Stellenzuwachs bereits verlangsamt hat. Die Zahl der Unternehmen, die leichtere Kreditbedingungen erwarten, steigt dagegen an, da die US-Notenbank (Fed) die Zinsen gesenkt hat. Die zentrale Frage lautet nun, ob es der gelockerten Geldpolitik gelingen wird, einen weiteren Rückgang der Beschäftigungsabsichten zu verhindern.

