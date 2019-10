Nachdem die Aurelius-Aktie am 7. Oktober erneut an der 50-Tagelinie gescheitert war, wurde der Wert am Folgetag im Tief bis auf 34,18 Euro zurückgeworfen. Auf diesem Niveau konnte sich die Aktie stabilisieren, sodass am Montag noch einmal ein Vorstoß bis an den EMA50 bei 36,96 Euro unternommen werden konnte.

Der Kontakt mit dem gleitenden Durchschnitt konnte nicht hergestellt werden. Die ... Weiterlesen