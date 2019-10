An das eigene Alter kann man nicht früh genug denken

Liebe Leser,

sind die Zinsen hoch, entfaltet der Zinseszinseffekt sehr schnell seine beeindruckende Wirkung. Sparziele können so um einiges schneller erreicht werden als in Jahren mit niedrigeren Zinsen. Sind die Zinsen aber nicht nur gering, sondern negativ, wie wir es gerade erleben, greift der Zinseszinseffekt nicht mehr. Es dauert also wesentlich länger bis ein Sparziel erreicht werden kann.

