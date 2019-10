Wirecard – bitte doppelt aufpassen

Liebe Leser, am 29.7 hatten wir Ihnen einen Wirecard-Inliner empfohlen mit Chance zum Verdreifachen. Wir waren damals mit Barrieren 105 Euro und 185 Euro eher auf die obere Barriere fokussiert. Heute nun hat es irre gerappelt bei Wirecard, es war für alle ein extrem komplizierter Tag. Nicht bei allen Inline-Scheinen hatte man Glück, im Papier aus dem Artikel vom 29.7 gerade so. Die 105 hielt – pures Glück, geben wir zu. Fazit – das Papier notiert nun am Tagesende exakt wieder dort, wo wir ihn am 29.7 empfohlen hatten. Jetzt würden wir sagen – verkauft ihn und wählt ggf. ein anderes Papier. Wir schlagen die WKN SR450W vor. Limit bitte auf 4,8 Euro. Unser großes Wirecard-Spezial gibt es im Exklusivbereich, den Sie hier gerne auch einmal einen Monat testen können. Länger müssen Sie sich nicht binden.