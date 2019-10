Aixtron-Aktie: Wie stehen die Ausbruchschancen?

Anleger, die bei der Aixtron Aktie auf einen baldigen Ausbruch hoffen, müssen sich wohl noch etwas länger gedulden. Der Aktienkursverlauf steckt seit mehreren Monaten in einem Seitwärtstrend fest. Der Kurs bewegt sich ziemlich mittig im Trendkanal und deutet damit für die nächsten Tage keinen akuten Ausbruchsbedarf an. An den gleitenden Durchschnitten (38; 100; 200) ist der Trendverlauf ebenfalls gut zu erkennen. ... Weiterlesen