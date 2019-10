Schon wieder eine Aktie mit Vervielfachungspotenzial! Nach unseren letzten Durchstartern Prophecy Development (WKN: A2ALPW) und African Gold (WKN: A2PHHU) rücken wir heute die Aktie von Well Health Technologies (TSXV: WELL – OTC: WLYYF – WKN: A2JQV6) in den Mittelpunkt. Abonnenten unseres kostenlosen Browser Pushs und Telegram-Kanals wurden bereits gestern auf diese besondere Aktie aufmerksam gemacht.