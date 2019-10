flatex Morning-news Silber

Der Preis für eine Feinunze Silber folgte am Dienstag dem Goldpreis und somit ging es abwärts. Bereits am Vortag hatten wir an dieser Stelle von einem möglichen Druck auf den Goldpreis berichtet, der unter anderem mit einem möglichen Abbau von Netto-Long-Positionen an der COMEX begründet wurde. Die besonders hervorragend gelaufenen Aktienmärkte verstärkten offenbar den Wunsch der Markteilnehmer, zwischenzeitlich aus den Edelmetallen auszusteigen.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Mehrjahreshoch des 04. September 2019 bei 19,65 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 01. Oktober 2019 bei 16,90 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei 17,95/18,28/18,60/19,00 und 19,65 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 16,90 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 16,50/16,25/15,85 und 15,20 US-Dollar auszumachen.





