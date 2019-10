Die gute Nachricht vorab: Wirecards Aktienkurs notiert - zumindest aktuell - einigermaßen stabil. Die schlechte Nachricht: Nach dem gestrigen zwischenzeitlichen Absturz von 140 Euro auf 107,80 Euro - eine Folge eines neuen kritischen Berichts in der Financial Times - bleiben die Kurse damit im Bereich um 122 Euro, weit unter dem Schlusskurs vom Montag also. Das Sentiment ist angeschlagen, die gestrige Intraday-Erholung endete bei ...