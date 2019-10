^ DGAP-News: C-QUADRAT Investment AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Fonds C-QUADRAT Investment AG: ESG-High Yield Credit-Team wechselt von JAR Capital Ltd. zu C-Quadrat Asset Management GmbH

C-QUADRAT Investment AG: ESG-High Yield Credit-Team wechselt von JAR Capital Ltd. zu C-Quadrat Asset Management GmbH

16.10.2019 / 09:00

ESG-High Yield Credit-Team wechselt von JAR Capital Ltd. zu C-Quadrat Asset Management GmbH



- Neues Investment-Team ist Pionier im Bereich High Yield- Unternehmensanleihen unter Einbindung von ESG-Kriterien

- ESG-High Yield-Fonds wird von C-Quadrat Asset Management ebenfalls übernommen



Wien, 16. Oktober 2019 - C-Quadrat Asset Management verstärkt sich mit dem ESG-High Yield Credit-Team der Investmentboutique JAR Capital aus London. Das Team ist einer der Pioniere in der Branche für europäische High Yield Unternehmensanleihen. Auf Nachhaltigkeit hat es bereits frühzeitig gesetzt, indem das Thema bei europäischen High Yield Unternehmensanleihen bereits seit 2014 von JAR Capital als erstem Fondsmanager überhaupt systematisch in den Investmentprozess integriert wurde. Mit der Personalverstärkung wird auch das Management des JAR ESG High Yield UI Fonds (ISIN: LU1736823441 und ISIN: LU1736823367), ein in Luxemburg domizilierter UCITS-Fonds mit einem Fondsvolumen von rd. EUR 83 Millionen, von C-Quadrat Asset Management mit 21. Oktober 2019 übernommen.



"Wir freuen uns, dass mit dem Team sehr erfahrene Manager und Analysten im europäischen High Yield-Bereich jetzt C-Quadrat Asset Management zusätzlich unterstützen und unser Produktangebot mit Mikrofinanz, Aktien und Investment Grade-Unternehmensanleihen somit gut ergänzen. Mit der zu uns passenden Nachhaltigkeitsphilosophie werden unsere neuen Kollegen dazu beitragen, dass wir unsere Position als führender Anbieter von nachhaltigen Investmentprodukten weiter ausbauen", so Günther Kastner, Geschäftsführer der C-Quadrat Asset Management GmbH.



Das neu zu C-Quadrat Asset Management stoßende Credit-Team arbeitet bereits seit fast zwei Jahrzehnten erfolgreich zusammen. Der Senior Portfolio Manager, Kerrin Tansley, verwaltet seit 1990 Fonds im Fixed Income-Bereich und seit 1996 Portfolios im europäischen High Yield-Bereich, zunächst für die Axa Colonia und dann für Muzinich & Co. ab 1999. Carl Berthold, Portfoliomanager und federführend für den Aufbau des Geschäftsbereichs, ist seit 2000 für die aktive Verwaltung von Fixed Income- und Kreditprodukten verantwortlich, unter anderem für die Deutsche Asset Management und Stanfield Capital Partners. Sowohl Tansley als auch Berthold waren Mitbegründer von JAR Capital Credit Management. "C-Quadrat Asset Management als Pionier im Bereich Impact Asset Management bietet für uns als Team, für unseren Fonds und alle Investoren optimale Rahmenbedingungen", freut sich Portfoliomanager Carl Berthold.



Uber C-Quadrat



Die C-Quadrat Investment Group setzt sich aus mehreren unabhängigen Asset-Management-Unternehmen zusammen, die sowohl auf quantitative als auch auf diskretionäre Absolute- und Total-Return-Strategien spezialisiert sind. Ziel aller Aktivitäten ist es, kontinuierliche und nachhaltige Performance fur institutionelle Investoren und Privatanleger zu erzielen. Gegrundet 1991 in Wien, ist die C-Quadrat Investment Group heute mit Buros in Wien, London, Frankfurt, Paris, Genf, Zurich, Madrid, Jerewan und Tiflis vertreten und in mehr als 21 Landern Europas und Asiens aktiv.

Rückfragehinweis C-Quadrat



Günther Kastner

Geschäftsführer

Schottenfeldgasse 20

A-1070 Wien

Tel.: +43 1 515 66 612

E-Mail: g.kastner@c-quadrat.com

www.c-quadrat.com



