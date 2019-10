US-Einzelhandel moderat im Plus

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die konjunkturellen Perspektiven sind getrübt, was der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen erneut deutlich machte, und die Indikation für das ifo Geschäftsklima Deutschland ist negativ, so die Analysten der Helaba.Die belastenden Wirkungen der politischen Verunsicherung seien immer noch vorhanden, auch wenn sich inzwischen Silberstreife am Horizont zeigen würden. [ mehr