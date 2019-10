ZEW Erwartungen stabiler als erwartet, Ausblick bleibt aber weiter fragil

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die ZEW-Erwartungen für die Konjunktur in Deutschland sanken im Oktober nur leicht von -22,5 auf -22,8 Punkte (Konsens: -26,4), nachdem sie im Vormonat den höchsten Monatsanstieg seit Dezember 2014 verbucht hatten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dennoch bleibe der Saldo im negativen Bereich (und weit unter dem langfristigen Durchschnitt), was darauf hindeute, dass die Finanzanalysten von hier aus im Durchschnitt immer noch eine Verschlechterung der Konjunktur erwarten würden. [ mehr